Форум «Нефть и газ Туркменистана – 2020» соберет топ-менеджеров крупнейших профильных компаний

На прошедшем 13 марта заседании правительства вице-премьер Мыратгелди Мередов доложил о подготовке к Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2020», намеченных на 28–30 октября в Ашхабаде. Об этом сообщает Tdh.gov.tm

М.Мередов отчитался о мерах, предпринимаемых в целях дальнейшего динамичного развития нефтегазового комплекса, о продвижении ряда крупных инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственного потенциала и диверсификацию отрасли, увеличение объёмов производства нефте- и газохимической продукции.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность реализации программ развития топливно-энергетического комплекса, нацеленных на укрепление его промышленного и экспортного потенциала, модернизацию отраслевой инфраструктуры на основе применения инновационных технологий и передовых разработок.

— В настоящее время основной задачей является поддержание высоких темпов роста нефтегазовой промышленности, а также инвестиционной активности, увеличение объёмов выпуска продукции собственного производства, — сказал Президент.

Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости укрепления взаимовыгодного партнёрства с ведущими зарубежными компаниями, обладающими передовым опытом и инновационными технологиями, позволяющими повысить эффективность разработки нефтегазовых месторождений.

В этом плане значимая роль здесь отводится проводимым в стране специализированным отраслевым форумам, — отметил Бердымухамедов.

Президент поручил вице-премьеру на высоком уровне организовать выставку и конференцию «Нефть и газ Туркменистана-2020», которые призваны продемонстрировать многоплановый потенциал и перспективные направления дальнейшего развития отечественного ТЭК.

Отметим, что ежегодная международная конференция является престижным бизнес-форумом, помогающим развивать и укреплять партнёрство с Туркменистаном в нефтегазовой отрасли. В ходе её проведения будут представлены обзоры нефтегазового рынка Туркменистана и последних газохимических проектов, ведущие нефтегазовые компании мира выступят с презентациями, поделятся накопленным опытом.