Глава Туркменистана обратился с приветствием к участникам выставки Союза промышленников и предпринимателей

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам выставки приуроченных к 12-летию образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Об этом сообщает tdh.gov.tm

― Выставка продукции и услуг отечественных промышленников и предпринимателей наглядно демонстрирует, что частному сектору отводится особая роль в диверсификации национальной экономики, в инновационном развитии всех отраслей и регионов страны, создании современных импортозамещающих производств, укреплении экспортного потенциала, что эта деятельность получает широкую поддержку со стороны государства ― отмечается в послании.

В результате комплексной государственной поддержки созданы принадлежащие членам Союза промышленников и предпринимателей крупные аграрные предприятия, промышленные зоны, современные тепличные хозяйства, производственно-перерабатывающие комплексы в сферах птицеводства, животноводства и рыбоводства, а также переработки овощебахчевых культур и фруктов. Индивидуальные предприниматели достигают больших успехов, укрепляя свои позиции в национальной экономике.

Мы ставим перед собой задачу полностью задействовать имеющийся потенциал для устойчивого развития экономики Туркменского государства. Главная цель осуществляемой нами деятельности – благополучие и повышение уровня жизни народа. Мы и впредь продолжим оказывать поддержку нашим предпринимателям, уделяя большое внимание экономическому росту, совершенствованию рыночных отношений, в частности, ускоренному развитию негосударственного сектора, подчёркивается в обращении.

В конце обращения глава государства выразил уверенность, что выставка и конференция СППТ будут иметь важное значение в развитии отечественной сферы бизнеса и пожелал больших успехов в работе членам предпринимательского сообщества Туркменистана.

Добавим, что отличительная особенность предстоящего смотра – его нацеленность на инновации. Экспонентам, участвующим в смотре впервые, представится возможность эффективно заявить о себе на отечественном рынке.