Туркменские бизнесмены примут участие в Международной промышленной выставке в Ташкенте

В узбекской столице 10-12 ноября пройдёт Международная промышленная выставка, в котором примут участие предприниматели из Туркменистана. Об этом сообщает Turkmenportal.com

Выставка является Центрально-Азиатским аналогом международной промышленной выставки ИННОПРОМ и призвана стать платформой, открывающей рынки Центральной Азии международным и российским компаниям.

В ее рамках будут представлены производители промышленной продукции и решений для бизнеса. Ожидается более 4 000 посетителей с профессиональным интересом, сообщает инфо-агентство «Тюменская линия».

Кроме стран Центральной Азии к участию привлечены компании из стран Евразийского экономического союза, Китая, Турции, Германии, Японии, Франции и Кореи.

Основные тематики выставки: транспортное, сельскохозяйственное, дорожно-строительное машиностроение, компоненты для производства, технологии автоматизации, решения для металлургии, горнодобывающей индустрии, химической промышленности и ТЭК.