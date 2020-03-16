Туркменистан закупит автобусы у южнокорейской компании Hyundai Motor

Компания Hyundai Motor 15 марта подписала контракт с министерством транспорта Туркменистана на поставку 400 автобусов на сумму около $ 60 млн. Об этом сообщает koreatimes.co.kr

Компания Hyundai Motor сотрудничает с Туркменистаном с 2008 года, когда в страну были поставлены первые 500 автобусов. Данный контракт является второй по величине сделкой после 2016 года.

Компания продала Туркменистану 1200 своих автобусов. Как результат — каждый городской автобус в Ашхабаде — это автобус Hyundai Aero,- говорится в сообщении.

Отметим, что компания начнёт поставлять автобусы с мая и завершит до 12 декабря.

Новые автобусы Super Aero City городского типа имеют улучшенные функции безопасности, такие как задние камеры и задние системы предупреждения. Двигатели автобусов Hyundai соответствуют стандартам выхлопных выбросов Евро-4, установленным Европейским Союзом в 2005 году.

Добавим, что во многих странах мира уделяется огромное значение автомобильному транспорту. Ведь оно является важнейшей инфраструктурной составляющей, которая напрямую влияет на экономику и социальную сферу. Учитывая, что в Туркменистане активно ведётся политика социально-экономического развития, новые комфортные автобусы завозятся в страну ежегодно на деньги правительства.