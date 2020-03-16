В Ашхабаде прошел вечер памяти известного туркменского поэта Гурбанназара Эзизова

1 марта 2020 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения одного из известнейших туркменских поэтов XX века Гурбанназара Эзизова. Творчество народного писателя Туркменистана уже при жизни пользовалось народным признанием и любовью. Стихи талантливого поэта особенно лирично и проникновенно зазвучали в музыкальном переложении не менее талантливого туркменского композитора Нуры Халмамедова. Многое способствовало духовному сближению этих ярких личностей: философское осмысление жизни и смерти, любовь к родной земле и родному народу, обостренное восприятие зла и добра, воспевание красоты и гармонии мира.

В день рождения Гурбанназара Эзизова в киноконцертном зале «Ватан» прошел вечер памяти поэта, организованный педагогическим и студенческим коллективами Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой при содействии Министерства культуры Туркменистана. Концертная программа вечера была выстроена по принципу музыкально-литературной композиции, в которой на фоне видеоряда из архивных фотографий звучали стихи поэта; в великолепном исполнении Атагельды Гарьягдыева, Атаджана Бердыева, Джамал Сапаровой также прозвучали песни на стихи Эзизова туркменских композиторов Нуры Халмамедова, Данатара Хыдырова, Реджепа Реджепова, Сельби Ниязовой. В музыкальном сопровождении концерта был задействован молодой коллектив – струнный камерный оркестр под управлением Тахира Атаева. Задушевность и теплоту концертному вечеру придали выступления известных творческих деятелей, друзей и родных Эзизова, с любовью и болью поделившихся воспоминаниями о наиболее ярких эпизодах жизни безвременно ушедшего поэта. Творческая интеллигенция, родные и близкие писателя, присутствовавшие на вечере, были покорены особой атмосферой, царившей в зале – восхищения талантом, признательностью за уникальное творчество, гордостью за свой народ, рождающий гениальных поэтов, музыкантов, художников. На Родине творчество поэта было по заслугам оценено званием народного писателя Туркменистана, Молодежной премией и премией имени Махтумкули, был издан сборник стихов Эзизова «Туркменская степь»(“Türkmen sährasy”).

Преподаватель Туркменской государственной

специализированной музыкальной школы им. Д.Овезова,

Овениязова Э.Н.