Строительство газопровода ТАПИ набирает темпы

Строительство транснационального газопровода ТАПИ с каждым днем набирает темпы. На туркменском участке газопровода на территории Марыйского велаята строительно-монтажные работы ведутся при участии специалистов треста «Марынебитгазгурлушик» и «Туркменгундогарнебитгазгурлушик». Об этом сообщает издание oilgas.gov.tm

К строительно-монтажным работам привлечены опытные специалисты. В настоящее время земельные подготовительные работы для прокладки труб осуществлены на 206,9 километрах. Кроме того, осуществляется строительство инспекторской дороги протяженностью более 203 километра, проходящей вдоль газопровода.

Также выполнены сварочные работы труб диаметром 1422 мм протяженностью почти 206 километра, изоляционные работы завершены на участке длиной около 10,3 километра.

В рамках реализации проекта ТАПИ ГК «Туркменгаз» закупит у малазийской компании “Serba Dinamik” материалы и оборудование для строительства туркменского участка газопровода ТАПИ. Также предусматривается поставка и монтаж систем телемеханики и управления связи Scada и комплекта оборудования для газоизмерительной станции.

Магистральный газопровод ТАПИ пройдёт от газового месторождения «Галкыныш» на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Проектная мощность ТАПИ — 33 млрд. кубометров газа в год.

Проект ТАПИ получил одобрение России, США и ряда других стран мира. Ввод в эксплуатацию газопровода ТАПИ сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности и повышении экономической стабильности стран региона.