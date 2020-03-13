Россия направила Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса

Туркменистан получил от России тест-системы для диагностики коронавируса, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Помимо Туркменистана, тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, получили Иран, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и КНДР.

Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований.

Особая помощь оказана Ирану, где сложилась непростая эпидемическая ситуация. «В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 исследований», — говорится в сообщении ведомства.

На прошедшем брифинге в МИД Туркменистана, министр здравоохранения и медицинской промышленности страны Нурмухаммет Аманнепесов заявил, что в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания или подозрения на COVID-19.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения признала пандемией распространение заболевания, вызванного новыми коронавирусом. По последним официальным данным, инфекция выявлена более чем в 110 странах, заболели около 120 тыс. человек.