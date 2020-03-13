Бердымухамедов побывал с рабочей поездкой в Лебапском велаяте

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 12 марта совершил рабочую поездку в Лебапский регион. Глава государства ознакомился c положением дел на возводимых объектах промышленной инфраструктуры, продвижением социально-экономических проектов, а также принял участие в церемонии закладки второй очереди цементного завода. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан — Сегодня».

Отметим, большой потенциал в успешной реализации программ социально-экономического развития Туркменистана, в том числе в сфере импортозамещения, демонстрирует промышленность стройматериалов.

Основным направлением данной отрасли выступает производство цементной продукции. Мощности заводов, выпускающих цемент востребованных марок, практически решили задачу обеспечения им масштабного строительства, ведущегося по всей республике. Это портландцемент повышенной прочности, который используется при возведении многоэтажных зданий и других объектов в сейсмической зоне.

— Семь лет назад наш завод вошёл в строй. Проектная мощность предприятия составляет 1 млн тонн продукции в год. Здесь трудоустроились свыше 800 человек, обретя новые профессии для этих прежде ориентированных на сельское хозяйство мест. О значимости данного промышленного гиганта говорит тот факт, что в торжественной церемонии открытия участвовал президент. Мы стремимся с честью осуществить их и оправдать высокое доверие. Завод раскинулся на площади в 60 гектаров, где размещены корпуса цехов, хранилищ и различных объектов инфраструктуры, — рассказал главный технолог цементного завода «Лебап» Вепа Аннабердиев.

Добавим, на предприятии выпускают востребованные марки продукции: в основном портландцемент повышенной прочности, а также тампонажный — для нефтегазодобывающих отраслей и сульфатостойкий, применяемый при строительстве гидротехнических сооружений. О высоком качестве выпускаемой продукции можно судить по экспортным поставкам в Узбекистан и Афганистан.

Напомним, что цементный завод «Лебап» введен в эксплуатацию в 2013 году. Проектная мощность составляет 1 млн тонн продукции в год, трудоустроены свыше 800 человек.