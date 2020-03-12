Туркменистан будет развивать химиндустрию

Туркменистан имеет колоссальные запасы полезных ископаемых, гидроминеральные, минеральные и углеводородные ресурсы. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по наличию минерального сырья для химпрома. Руководство страны выдвигает ряд требований к нынешнему развитию химической индустрии, являющейся перспективной отраслью национальной экономики. Об этом сообщает SNG.Today.

Отметим, в Туркменистане в течение многих лет проводятся научно-исследовательские работы.

— В научных трудах, используя принципы и методы обоснования кондиционных требований к месторождениям гидроминерального сырья, а также литературные данные и сведения интернета, проведена оценка водных сырьевых ресурсов нашей страны на перспективность их использования для извлечения и получения ценных редких элементов, таких, как литий, бор, рубидий. При этом учитывались такие аспекты промышленного использования месторождений, как комплексная переработка гидроминерального сырья, экологические аспекты предлагаемых технологий переработки и вопросы маркетинга и менеджмента, — отметил доктор технических наук Аллаберды Ильясов.

По словам Ильясова, исходя из вышесказанного в настоящее время собраны материалы и сведения по наличию и распространению редких и редко рассеянных элементов по регионам Туркменистана, их гидрогеологическому происхождению, а также по промышленной концентрации ценных компонентов. До приобретения независимости страны, вопросы использования подземных промышленных вод, сопутствующих и пластовых вод нефтегазовых месторождений и отходов химических производств с целью извлечения ценных редких элементов были мало изучены, основное внимание обращалось на получение основных макрокомпонентов, таких, как йод, бром, нефть, газ и соли морского происхождения (эпсомит, бишофит, сульфат натрия), — сказал эксперт.

Отметим, одной из первоочередных задач, определённых руководством страны, является внедрение в производство эффективных, ресурсосберегающих, с минимальным уровнем загрязнения окружающей среды технологий, новейших научно-технических разработок, привлечение в химическую отрасль иностранных инвестиций.

— Трудно найти отрасль экономики и промышленных предприятий, где бы не использовалась продукция химической промышленности. Гурбангулы Бердымухамедов придаёт огромное значение развитию химической промышленности в нашей стране. Сегодня промышленные предприятия химической отрасли активно помогают сельскому хозяйству развиваться, получать большие урожаи, обеспечивая их различными удобрениями. Кроме этого, такие сферы, как нефтяная, газовая, энергетики, текстильная, геологии, строительная и другие предприятия отраслей национальной экономики, в своих производственных процессах используют химическую продукцию. Химическая индустрия страны — одна из быстроразвивающихся отраслей национальной экономики, располагающая огромным ресурсным потенциалом. Поэтому её современная производственная инфраструктура является одним из ключевых приоритетов экономической политики Туркменистана, — подытожил Ильясов.