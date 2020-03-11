Туркменские специалисты работают в лабораториях соответствующих мировым стандартам

Гармонично развивающаяся экономика, социальная стабильность, научно-техническое развитие, культурное и духовное развитие — признаки развитого и мощного государства. Международное сотрудничество, именно инновационное средства экономии, экологически безопасное, привлечение инвестиций, внедрение в жизнь рациональных проектов, обмен передовым опытом, подготовка высококвалифицированных кадров, является важными направлениями развитого государства. В рамках Государственной Программы, на основании постановления Президента, для обеспечения единства и точности измерений в Ашгабаде был построен и введен в эксплуатацию Государственный Эталонный центр Туркменистана.

В Государственном эталонном центре функционирует 26 лабораторий и 17 эталонов по видам измерений, одна из них лаборатория измерения малого объема, где единица величины объема передается от первичного эталона рабочим, от рабочих эталонов образцовым средствам измерений.

В состав государственного эталона входит ряд высокоточных весов для разного диапазона измерений, с очень маленькой погрешностью, известных европейских производителей. Также датчики для измерения температуры, давления и влажности в лаборатории. Так как, это является основным показателем для достижения точных результатов калибровки.

В эталонной лаборатории объема, определяется с высокой точностью, поверяется и калибруется объем образцовых измерителей жидкости — пипеточных дозаторов, измерительной лабораторной посуды. В испытательных, клинических и в лабораториях любого вида деятельности очень широко используется лабораторная посуда. Измерения, результат которых влияет на жизнь и здоровье человека, требует использование пипеточных дозаторов и лабораторной посуды прошедших калибровку.

Номинальным объемом для стеклянной посуды является объем, установленный производителем. После проведения калибровки — совокупности операции, при заданных параметрах окружающей среды, выполняемых с целью установления соотношения между измеренным объемом и соответствующим значением номинального и установленного объема. Позволяет вводить поправки к результатам измерений на основании полученных значений. Калибровка проводится в эталонной лаборатории при стабильных параметрах окружающей среды. Условия окружающей среды должны удовлетворять следующим требованиям;

Температура окружающей среды от 19 ОС до 23 ОС;

Относительная влажность –от 35 % до 85 % ;

Изменение температуры окружающей среды в процессе калибровки не должно превышать +-0,5 ОС

В помещении не должно быть ощутимых воздушных потоков. Перед началом калибровки калибруемую лабораторную посуду (пипеточный дозатор) и используемую при калибровке дистиллированную воду необходимо оставить в лаборатории не менее чем на два часа для достижения условии равновесия со средой лаборатории. При проведении калибровки проводится внешний осмотр (отсутствие видимых внешних повреждений (трещин, сколов) и экспериментальные исследования, состоящие из 10 последовательных взвешиваний посуды с жидкостью на высокоточных весах, по утвержденной методике калибровки. По результатам проводятся вычисления и расчет неопределенности измерений и составляется протокол. После проведения калибровки выдается Сертификат (свидетельство) о калибровке фиксирующий результаты калибровки.

Сейчас отношение к здравоохранению изменилось коренным образом. Для совершенствования системы здравоохранения, укрепления его материально-технической базы рассматривается, как приоритетное направление. В результате в столице, в велаятских центрах, других городах и селах нашей страны появляются новые поликлиники, медицинские центры и гостипали обеспеченные продукцией ведущих мировых компаний, производителей медицинского оборудования. С целью обеспечения калибровкой используемых в медицине и фармацевтической промышленности пипеточных дозаторов и лабораторной посуды, Государственный эталонный центр проводит огромную работу.

В настоящее время туркменские специалисты работают в лабораториях соответствующих мировым стандартам.

Начальник научно-методического, маркетинга и международных отношений Государственного эталонного центра, Айна Союнова