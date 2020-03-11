Расул Клычев анонсировал концертную программу мероприятий на ближайшее время.

Руководитель государственного симфонического оркестра Туркменистана Расул Клычев в коротком интервью сообщил о концертной программе на весну 2020 года. Об этом сообщает сайт «Turkmenistan Золотой век».

Со сцены национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули 18 марта прозвучат мелодии Чайковского и Вебера.

─ Как известно, в этом году мировая культурная общественность будет отмечать 180-летие гениального композитора, Петра Чайковского и, естественно, наш оркестр будет обращаться к музыкальному наследию этого композитора, ─ отметил дирижёр, говоря о построении будущего концерта.

Расул Клычев рассказал, что сейчас коллектив работает над бессмертной «Франческой да Римини» Петра Чайковского. Дополнят программу отрывок вступления к опере «Вольный стрелок» и соло для кларнета с оркестром № 1 музыкального писателя немецкой романтической оперы Карла Мария фон Вебера.

По словам музыкального деятеля, творчество Вебера — одного из зачинателей романтической элегии, обладавшего искусством колоритной оркестровки, оказало большое влияние на развитие вокальной и инструментальной музыки. И повлияло на раскрытие талантов таких корифеев музыки, как Шуман, Шопен, Глинка, Берлиоз, Чайковский, уточняет дирижёр.

Говоря о планах на весенний сезон, Расул Клычев поделился информацией, что оркестр в апреле подарит ценителям классической музыки проект «Голливуд в Ашхабаде». Кроме того, коллектив усиленно готовится к празднованию 75 годовщины Победы, когда будет представлен торжественный вечер при участии исполнителей из России.