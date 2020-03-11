Прошла встреча Президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Ильхама Алиева

В резиденции Президента Азербайджана — «Загульба» — 11 марта прошла церемония официальной встречи главы Туркменистана. На площади перед дворцом, Гурбангулы Бердымухамедова приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает tdh.gov.tm

Был выставлен почётный караул, прозвучали гимны двух государств. Президенты представили друг другу членов официальных делегаций своих стран.

Затем главы государств проследовали в резиденцию и сфотографировались на фоне Государственных флагов Азербайджанской Республики и Туркменистана.

Далее начались двусторонние переговоры на высшем уровне в формате «один на один».

Современное состояние туркмено-азербайджанских отношений характеризуется значительной активизацией. Обе страны располагают колоссальным ресурсным, экономическим, энергетическим и транспортно-коммуникационным потенциалом. В повестке переговоров также вопросы расширения взаимной торговли, гуманитарных связей.