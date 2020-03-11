Президент Туркменистана пригласил Алиева на торжества в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в торжествах, посвящённых 25-летию нейтрального статуса Туркменистана. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

В рамках этих торжеств запланировано проведение Международной конференции «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития», которая состоится в Ашхабаде в декабре нынешнего года. Приглашение прозвучало в ходе проходящих сегодня в Баку туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что присутствие главы Азербайджана на этом форуме станет заметным и важным событием.

Бердымухамедо также выразил азербайджанской стороне благодарность за поддержку и соавторство инициированной Туркменистаном Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета.