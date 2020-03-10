Туркменистан инициировал программу по использованию водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов — один из важнейших аспектов внешней и внутренней политики Туркменистана. Это тесно связано с сохранением экологического благополучия и охраной окружающей среды. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

В контексте последовательной реализации инициатив по водной дипломатии, на основе Резолюций Генассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала», принятых на 72-й и 73-й сессиях, Туркменистан в рамках 74-й сессии провёл широкие международные консультации, связанные с разработкой спецпрограммы ООН для стран региона Аральского моря.

Туркменистан придерживается политико-дипломатической формы разностороннего сотрудничества, которая открывает возможности для системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с восстановлением источников водных ресурсов, их разумным и экономичным потреблением.

Отметим, сейчас одной из самых актуальных экологических проблем является Аральский кризис. Принимая во внимание масштаб его последствий, главы пяти Центральноазиатских государств в 1993 году сформировали Международный фонд спасения Арала (МФСА) с целью улучшения социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

В рамках председательствования страны в МФСА с 2017 по 2019 годы была выработана концепция председательства Туркменистана, в которую вошли основные направления деятельности, сфокусированные на реализации задач, стоящих перед МФСА.

Добавим, рассматривая Международный фонд спасения Арала как платформу для межгосударственного взаимодействия по преодолению экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий аральской трагедии, Туркменистан, в качестве председателя, предпринял конкретные меры по укреплению сотрудничества между странами-участницами и партнёрства МФСА с международными организациями.