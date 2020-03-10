Стали известны новые сроки проведения чемпионата Азии по футзалу в Ашхабаде

Международная федерация футбола перенесла сроки проведения чемпионата Азии по футзалу в Ашхабаде на 5-16 августа 2020 года. Такое решение было принято после консультаций с Азиатской футбольной конфедерацией (АФК), сообщается на сайте ФИФА.

Напомним, что чемпионат Азии по футзалу должен был пройти в столице Туркменистана с 26 февраля по 8 марта 2020 года с участием 16 команд, но был отложен из-за обострения ситуации с распространением в мире коронавируса, который возник в Китае и унёс жизни многих людей в разных странах.

Планируется, что континентальные состязания примет Олимпийский городок Ашхабада, где в сентябре 2017 года прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. По итогам азиатского первенства 5 лучших команд получат право выступить в чемпионате мира, который состоится с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.