Гран-при Австралии покажут в прямом эфире на телеканале «Türkmenistan Sport»

Телеканал «Türkmenistan Sport», который в сезоне-2020 продолжит транслировать Формулу-1 в Туркменистане, 13-14 марта 2020 года проведёт прямую трансляцию Гран-при Австралии — одного из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Гоночный уик-энд в Австралии ежегодно начинает чемпионат «Формулы-1». Гран-при Австралии начинается с 1928 года, однако только с сезона 1985 года Гран-при официально включён в чемпионат мира «Формула-1».

С 1996 года и по настоящее время гонки проводятся на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне. Городская трасса носит временный статус и проложена по дорожкам «Альберт Парка», расположенного в деловом центре на берегах искусственного озера в Мельбурне.

Предлагаем ознакомиться со списком прямых трансляций: