Гран-при Австралии покажут в прямом эфире на телеканале «Türkmenistan Sport»
Телеканал «Türkmenistan Sport», который в сезоне-2020 продолжит транслировать Формулу-1 в Туркменистане, 13-14 марта 2020 года проведёт прямую трансляцию Гран-при Австралии — одного из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
Гоночный уик-энд в Австралии ежегодно начинает чемпионат «Формулы-1». Гран-при Австралии начинается с 1928 года, однако только с сезона 1985 года Гран-при официально включён в чемпионат мира «Формула-1».
С 1996 года и по настоящее время гонки проводятся на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне. Городская трасса носит временный статус и проложена по дорожкам «Альберт Парка», расположенного в деловом центре на берегах искусственного озера в Мельбурне.
Предлагаем ознакомиться со списком прямых трансляций:
|№
|Дата
|Турнир
|Место проведения
|Время
|Эфир
|1
|13.03.2020
|Formula-1
|Гран-при Австралии (квалификация)
|10:55
|Прямой эфир
|2
|14.03.202
|Formula-1
|Гран-при Австралии
|10:05
|Прямой эфир