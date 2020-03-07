Туркменистан и Марокко провели политконсультации

Вице-премьер, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Государственный министр – председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев в ходе своего рабочего визита в Королевство Марокко провели ряд встреч, сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век» со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В первый день в Рабате их принял Премьер-министр Саадеддин Османи. Обоюдно выразив заинтересованность в активизации взаимодействия, а также схожесть позиций по актуальной международной повестке, стороны обсудили аспекты развития туркмено-марокканских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В этот же день прошли туркмено-марокканские межмидовские консультации. Делегацию Королевства Марокко возглавил министр иностранных дел и международного сотрудничества Нассер Бурита. Рашид Мередов передал марокканскому коллеге приглашение Президента Гурбангулы Бердымухамедова на имя Его Величества Короля Марокко принять участие в торжественных мероприятиях, которые состоятся в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Отметив значимость развития нормативно-правовой базы взаимодействия, стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних связей, сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОИС. Были рассмотрены перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. По итогам политических консультаций подписан ряд двусторонних документов.

Также в рамках рабочего визита состоялись встречи с Председателем Палаты Представителей парламента Марокко Хабибом Эль Малики, Председателем Палаты советников парламента Марокко Хакимом Беншамашем, министром экономики, финансов и административных реформ Марокко Мохамедом Беншаабуном, а также представителями марокканских деловых кругов.