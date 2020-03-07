В Туркменистане прошло торжество в честь многодетных матерей, обладательниц звания «Эне мяхри»

Церемония чествования многодетных матерей состоялась сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана. Согласно Указу Президента Туркменистана, 258 женщинам, родившим и воспитавшим восемь и более детей, присвоено почётное звание «Эне мяхри» («Материнская нежность»), сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Меджлиса, представители государственных структур, общественных организаций, а также старейшины, члены бизнес-сообщества, студенческая молодежь, СМИ.

Участники торжества отмечали, что защита законных прав и интересов женщин, предоставление государственных льгот, обеспечение условий для достойной жизни и труда наших соотечественниц, повышение их роли в общественно-политической жизни выступают важнейшими факторами устойчивого развития туркменского общества.

Как неоднократно подчёркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в нашей стране и впредь будет делаться всё возможное для реализации профессионального потенциала женщин, их активного участия в общественно-политической жизни страны.