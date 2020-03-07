В столице Туркменистана многодетные семьи получили ключи от новых квартир

По случаю Международного женского дня 7 февраля в Ашхабаде многодетным семьям были вручены ключи от новых просторных квартир в доме повышенной комфортности в жилом массиве «Мир 7», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В преддверии праздника торжественные мероприятия проходят по всей стране. По традиции денежные подарки от имени Президента Туркменистана получили все без исключения представительницы прекрасного пола, в том числе студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений.