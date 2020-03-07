Бердымухамедов: «В Туркменистане ведётся строительство объектов на сумму свыше 35 миллиардов долларов США»

«В настоящее время в Туркменистане широко ведётся строительство многочисленных объектов общей стоимостью свыше 35 миллиардов долларов США», – заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работы отраслей национальной экономики за минувшие два месяца.

Большинство из них – объекты социально-бытового назначения, уточнил глава государства, отметив, что более 16 миллиардов долларов осваиваются отечественными строительно-монтажными организациями.