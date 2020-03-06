Туркменистан вынес на обсуждение в Вене меры противодействия международному наркотрафику

На полях 63-ей сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и преступности в городе Вена по инициативе делегации Туркменистана 5 марта состоялось параллельное мероприятие на тему «Укрепление регионального трансграничного сотрудничества в Центральной Азии с целью предотвращения незаконного оборота наркотиков на новых торговых и транзитных коридорах». Об этом сообщает mfa.gov.tm

Данное мероприятие было организовано в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и организованной преступностью (UNODC) и представительством Республики Узбекистан.

На мероприятии приняли участие представители и эксперты более чем 20 стран-членов ООН и международных организаций. В церемонии открытия мероприятия выступили директор Отдела операций УНП ООН г-жа Мива Като и региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии г-жа Ашита Миттал.

Участники положительно оценили вклад Туркменистана в активное продвижение международного и регионального сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в рамках участия нашей страны в совместных проектах и программах, реализуемых в Центральноазиатском регионе по линии ООН, ЦАРИКЦ, ОБСЕ и других международных структур.

В своем выступлении заместитель министра внутренних дел Туркменистана проинформировал участников о мерах предпринимаемым Правительством Туркменистана в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.

Туркменистан, являясь ответственным участником системы международных отношений, активно участвует в деятельности мирового сообщества по противодействию современным вызовам и угрозам и в этой связи придает большое значение развитию международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В этом контексте избрание Туркменистана членом Комиссии ООН по наркотическим средствам на 2020-2023 годы является ещё одним наглядным свидетельством всеобщего признания политики Туркменистана, направленной на борьбу с оборотом наркотиков.