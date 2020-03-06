Система Государственных эталонов Туркменистана

В приод стремительного роста экономики, наряду с другими сферами в метрологической системе проходят большие преобразования. Для обеспечения единства и точности измерений был построен и сдан в эксплуатацию Государственный эталонный центр Туркменистана.

Наука и промышленность не могут отдельно друг от друга существовать без измерений. Результаты измерений используются для обеспечения качества и технического уровня выпускаемой продукции, обеспечения безопасной и безаварийной работы транспорта, для медицинских и экологических диагнозов и других важных целей. Практически нет ни одной сферы деятельности, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля.

Другой причиной существенности измерений является их значимость. Основа любой формы управления, анализа, прогнозирования, планирования, контроля и регулирования – достоверная исходная информация, которая может быть получена лишь путем измерения требуемых физических величин, параметров и показателей.

Решения задачи обеспечения единства измерений привели более двухсот лет назад во Франции к идее создания метрической системы, а затем — ратификации рядом стран метрической конвенции в 1875 году. И с тех времён в метрологическую практику вошло слово «эталон».

Основной задачей метрологии является создание эталонов физических величин, привязанных к физическим константам и имеющих диапазоны, необходимые науки и техники в данный момент развития экономики. Для решения возникающих задач и удовлетворения спроса на точность средств измерений используемых в промышленных отраслях, необходимо высокoточное эталонное оборудование, которое используется при калибровки средств измерений. Это достигается путем точного воспроизведения и хранения единиц физических величин и передачи их размеров стоящим ниже поверочной схеме средством измерений с помощью эталонов.

Наиболее точное определением эталона следует признать выдвинутое рядом метрологов следующее понятие:

Эталон— это средство измерений или совокупность средств измерений, предназначенные для воспроизведения и хранения единицы физической величины и передачи ее размера образцовым средствам измерений. Основным назначением эталонов является служение технической базой воспроизведения и хранения единиц физических величин.

Непременным элементом любой из действующих сейчас поверочных схем, является государственный эталон Туркменистана единицы данной физической величины, обеспечивающий централизованное воспроизведение и хранение единицы для передачи ее размера всем остальным средствам измерений в соответствии с утвержденной поверочной схемой.

Если эталон воспроизводит единицу с наивысшей в стране точностью, он называется первичным. Изначальные эталоны воспроизводят единицу измерения, в соответствии с ее определением (метр, килограмм, секунда и т.д.), официально утвержденный в качестве исходного для страны, называется государственным. Первичный эталон, признанный решением наделенного полномочиями на то государственного органа в качестве исходного на территории Туркменистана, называется государственным первичным эталоном. Оба термина имеют равное значение.

Государственные эталоны утверждаются Главной государственной службой «Туркменстандартлары». Государственные эталоны создаются, хранятся и применяются в Государственном эталонном центре Туркменистана. Международные эталоны хранит и поддерживает Международное бюро мер и весов (МБМВ).

Совокупность всех государственных и вторичных эталонов образует эталонную базу Туркменистана— одно из ценнейших национальных достояний страны.

Первичные государственные эталоны воспроизводят единицу данной физической величины и являются самыми высокоточными измерительными устройствами среди всех средств измерений этой величины. Для каждой физической величины должен быть только один государственный первичный эталон.

Точность государственного эталона должна быть достаточной для поверки (калибровки) основного парка эксплуатируемых в стране средств измерений

Основным направлением открытого 1 октября 2013 года Государственного эталонного центра Туркменистана, является:

— обеспечение поверкой всей измерительной техники, используемой в областях деятельности, имеющих социальное, экономическое и политическое значение для государства;

— выход на международный уровень по точности производимых измерений. –

— остоянное развитие эталонной базы, дооснащение и модернизация в соответствии с возратающей необходимостью в нашей стране.

— Проведение сличений с межгосударственными и международными эталонами единиц величин зарубежных стран.

— Признание результатов измерений проводимых в Туркменистане национальными органами по метрологии зарубежных стран.

Проводимая Уважаемым Президентом Туркменистана дальновидная политика, использование всех факторов развития в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, транспорте и связи возникает уверенность в высоком темпе развития Туркменистана.

Начальник научно-методического, маркетинга и международных отношений Государственного эталонного центра, Айна Союнова