В МИД Туркменистана прошёл брифинг

Ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано. Об этом было заявлено 5 февраля на брифинге, который прошёл в МИД Туркменистана для глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в нашей стране. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

О мерах, предпринимаемых в Туркменистане для предотвращения проникновения в страну особо опасных инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19, на брифинге рассказали заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Выступавшие отмечали, что под руководством главы государства Гурбангулы Бердымухамедова в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учётом национального законодательства в Туркменистане осуществляются необходимые и своевременные шаги по предотвращению проникновения в страну и профилактике опасных инфекционных заболеваний.

В частности, проделана большая работа по обеспечению туркменистанцев необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения. Семейными врачами проводится вакцинация населения от острых респираторных заболеваний, активизированы разъяснительные профилактические мероприятия среди студентов, школьников, а также детей, посещающих детские сады, и их родителей. В медицинских учреждениях страны организовываются тематические учебно-практические семинары.

В соответствии с поручениями Президента Гурбангулы созданы центры управления Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением заболеваний. В соответствии с Рабочим планом, осуществляются контроль и анализ мер, реализуемых в целях недопущения проникновения вышеназванной инфекции в нашу страну.

Было также отмечено, что Правительство Туркменистана предпринимает все меры для эффективного и бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного, воздушного и морского видов транспорта.

В завершении брифинга его участники выразили благодарность туркменской стороне за проведение мероприятия и ответственный подход нашей страны к профилактике опасных инфекционных заболеваний.