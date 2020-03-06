В ашхабадском ЦУР приняли участие международные эксперты ООН

В Ашхабаде 5 марта прошло первое заседание руководящего комитета по совместной программе «Совершенствование системы социальной защиты путём внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне». Программа призвана ускорить достижения задач Целей устойчивого развития (ЦУР), которые связаны с соцзащитой и обеспечением большего равенства в этой области, а также создание национальной модели инклюзивных социальных услуг на местном уровне. Об этом сообщает SNG.Today.

На заседании председательствовали министр труда и соцзащиты населения Туркменистана Мухамметсейит Сылапов и постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Отметим, в состав руководящего комитета входят заместители ряда министерств и ведомств республики и агентств ООН в стране. В первом заседании приняли участие главный технический советник программы Светлана Рыжикова и главный международный эксперт совместной программы Туркменистана и ООН Джоана Роджерс.

Участники отметили, что программа будет осуществляться в соответствии с международными механизмами, основанными на правах человека и закреплёными в Конвенциях ООН. Главной функцией руководящего комитета будет осуществление надзора, руководства, координации и принятия решений на высоком уровне в процессе реализации программы.

Совместно с главным международным экспертом программы члены руководящего комитета обсудили последующие шаги в её реализации с фокусом на международную экспертизу и техническую поддержку, включая найм социальных работников и их последующее обучение.

Добавим, функциями рабочей группы станут планирование, принятие решений, мониторинг прогресса в реализации, а также оказание технической поддержки в течение всего программного цикла.