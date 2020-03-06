Бердымухамедов ознакомился с работами по возведению ряда столичных новостроек

При посещении зеленых угодий в предгорьях Копетдага Президент Туркменистана гурбангулы Бердымухамелов по просьбе заместителя Председателя Кабинета Министров Шамухаммета Дурдылыева, курирующего строительный комплекс, ознакомился также с ходом работ на новых объектах, возводящихся на юге столицы, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сначала Президент ознакомился с работами по возведению комплекса зданий Аппарата Халк Маслахаты.

Глава государства распорядился уделить особое внимание обеспечению высокого качества и оформлению дизайна внешнего облика зданий, эффективно используя местные строительные материалы. Одним из основных требований является оснащение объектов в соответствии с передовыми технологиями, подчеркнул он, адресовав вице-премьеру ряд поручений.

Затем Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства Международного центра конгрессов, вдоль проспекта Чандыбиль. Глава государства также заострил внимание на соблюдении сроков завершения строительных работ и необходимости использования лучших черт традиционного национального зодчества и ведущих тенденций мирового градостроительства.

С учётом того, что в последние годы Ашхабад стал местом регулярного проведения крупных форумов регионального и глобального уровня, возводимые здесь объекты должны полностью отвечать высоким международным стандартам, сказал глава государства.

Далее Президент посетил еще одну новостройку — Центр приёмов Туркменистана. Ознакомившись с проведёнными работами, Президент отметил, что здесь планируется проведение важных международных мероприятий. Именно поэтому надо уделить особое внимание оснащению и оформлению зданий.

Отметив, что работы на данных объектах ведутся невысокими темпами, туркменский лидер распорядился принять необходимые меры по их ускорению, адресовав ряд конкретных поручений вице-премьеру.