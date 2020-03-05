Туркменистан увеличит экспорт солодкового корня

Бригады Туркменабатского агропромышленного комплекса «Буян», вооружившись соответствующей техникой, приступили к добыче солодкового или как его еще называют лакричного корня, сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век».

Солодковые плантации раскинулись по левому и правому берегу поймы Амударьи.

С 2008 года в Туркменабате действует современный завод по переработке добываемого корня в сухой солодковый экстракт, который поставляется на экспорт. Большой спрос на мировом рынке обусловлен тем, что солодка содержит большое количество биологически активных веществ и по многим полезным характеристикам приравнивается к корню женьшеня.

По итогам биржевых торгов наш солодковый корень и его густой и сухой экстракты очень востребованы за рубежом. Вот, например, список стран импортирующих солодку: Китай, Россия, США, Франция, Великобритания, Индия, Сербия, ОАЭ, Южная Корея и многие другие.

В этом году планируется значительно увеличить объёмы добычи целебного сырья и, соответственно, поставки очищенного спрессованного корня и его полуфабрикатов на экспорт.