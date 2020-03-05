Туркменистан примет участие в заседании экономического совета СНГ

В Москве 13 марта пройдёт 85-е заседание Экономического совета Содружества независимых государств. В рамках мероприятия участники обсудят план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве в 2021 году. Об этом сообщает информагентство «Медиа — Туркмен».

Отметим, инициатором проведения мероприятий в 2021 году выступил Туркменистан. Инициативу республики единодушно одобрили государства-члены СНГ.

В Туркменистане уделяется большое внимание развитию градостроительства. В туркменской столице и других городах страны введены в эксплуатацию здания, внесённые в Книгу рекордов Гиннесса как уникальные.

В их число можно включить — фонтанный комплекс «Огузхан и сыновья», телебашню, Дворец бракосочетания «Багт кошги», Международный аэропорт Ашхабада и другие.

Участники Экономического совета рассмотрят приоритетные направления сотрудничества в Содружестве в сфере транспорта на период до 2030 года, а также мероприятия по реализации концепции социальной и демографической политики в СНГ на 2020–2023 годы. На повестке и присуждение премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Делегаты примут участие в пленарном заседании Международного экономического форума «СНГ+МИР». В программу включены Международный туристический конгресс «СНГ+МИР 2020» и тематические секции.