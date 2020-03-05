Туркменистан искоренит в стране безгражданство до 2024 года

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Туркменистане открылось в 1995 году, а 4 марта 1998 года было подписано соглашение о сотрудничестве с правительством страны. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Туркменистан при поддержке представительства УВКБ ООН в рамках соглашения, а также в ходе реализации программы ликвидации безгражданства в период с 2018 по 2014 года планомерно выполняет взятые на себя обязательства по сокращению числа лиц без гражданства (ЛБГ).

Отмечается, что Туркменистан – единственная центральноазиатская страна, присоединившаяся к международным конвенциям ООН по проблемам беженцев и ЛБГ. Закон о беженцах страна приняла ещё в 1997 году, 2 марта 1998 года присоединилась к Конвенции о статусе беженцев от 1951 года и Нью-йоркскому протоколу, который в 1967 году дополнил понятие статуса беженца. Также, Туркменистан принял и конвенции о безгражданстве от 1954 года и 1961 года.

Правительство страны поступательно проводит мероприятия по ликвидации и предупреждению безгражданства, помогает лицам, не имеющим гражданства, а также внедряет механизмы, которые позволят предупредить риски возникновения безгражданства.

Представительство УВКБ ООН в стране в тесном сотрудничестве с государственными органами ведёт работу по защите интересов лиц без гражданства и беженцев. Туркменистан многим из них стал родным домом, родиной.

Следующим этапом запланировано уточнить данные по итогам работы программы и лицам, нуждающимся в помощи, в период проведения в 2022 году национальной переписи населения.

Отметим, что Туркменистан настроен, к 2024 году, искоренить безгражданство в стране, в подтверждение этому с 2011 года гражданство страны получили около 10 тысяч человек.