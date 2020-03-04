Туркменская компания «Deryaplastik» расширяет ассортимент выпускаемой продукции

На сегодняшний день в цехах хозяйственного общества «Deryaplastik» перерабатывается от 10 до 12 тысяч тонн отечественного полиэтилена и полипропилена, что значительно превышает показатели прежних лет. При этом себестоимость продукции снизилась на 30 процентов, так как предприятие использует только местное сырье, сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век».

Одновременно с этим расширился и ассортимент продукции. Если год назад хозяйственное общество поставляло на рынок 700 наименований, то сейчас — около 1200. Скоро планируется открыть еще и завод по производству бойлеров объёмом от 15 до 150 литров.

ХО «Deryaplastik» на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке строительных материалов, снабжая изделиями из полипропилена, поливинилхлорида и полиэтилена, сделанными из местного сырья. В данное время ХО представлено тремя предприятиями. На двух из них производят пластиковые трубы, запчасти и фитинги, подвесные потолки, подоконники, электрические кабели.

Первый в Туркменистане завод по производству фаянсовых сантехнических керамических изделий под торговой маркой «Deryakeramika» был открыт в 2017 году.

Начиная с 2018 года, компания поставляет продукцию соседям по региону и в некоторые государства СНГ, планируя уже в этом году расширить географию экспорта в Республику Беларусь и Прибалтийские страны.