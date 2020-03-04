ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар по вопросам взаимодействия государственной власти и СМИ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде 3 по 4 марта организовал двухдневный семинар по навыкам эффективного взаимодействия между государственными учреждениями и средствами массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В семинаре принимали участие руководители и представители ОБСЕ, представители Меджлиса, а также соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, в том числе представители Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, включая сотрудников национальных и независимых СМИ страны.

Международные эксперты из Великобритании и Польши осветили широкий круг вопросов, включая роль пресс-служб в цифровую эпоху, онлайн инструменты информирования общественности, особенности коммуникационных стратегий государственных органов и другие насущные вопросы информационно-новостной работы.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила актуальность и значимость данного тренинга с точки зрения перехода в Туркменистане на цифровую систему развития, включая создание новых и совершенствование действующих правительственных веб-сайтов.

— Целью данного обучающего курса является определение ценностей и стандартов в информационно-новостной деятельности, повышение навыков работы в онлайн-СМИ и совершенствование проведения пресс-конференций и составления различных по тематике пресс-релизов, — подчеркнула Дрозд.