«Türkmenistan Sport» покажет полуфинальные матчи Кубка Италии

Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Англии, Германии, Шотландии, Франции, Италии, Испании, таких как «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Интер», «Милан», «Ювентус» и других. Об этом сообщает tff.com.tm

5 марта в 00:40 по ашхабадскому времени в прямом эфире будет показан ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан». Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1).

6 марта в ответном матче в рамках полуфинала Кубка Италии «Наполи» на своем поле примет «Интер». Команда Дженнаро Гаттузо в первой игре на «Сан-Сиро» переиграла с минимальным счетом соперника — 1:0 — и теперь находится в выгодном положении. «Наполи» достаточно сыграть вничью — и этого хватит для путевки в финал. Этот матч также покажет телеканал «Türkmenistan Sport» в 00:40 по ашхабадскому времени.