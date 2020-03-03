«Türkmenistan Sport» покажет полуфинальные матчи Кубка Италии

Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Англии, Германии, Шотландии, Франции, Италии, Испании, таких как «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Интер», «Милан», «Ювентус» и других. Об этом сообщает tff.com.tm

5 марта в 00:40 по ашхабадскому времени в прямом эфире будет показан ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан». Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1).

6 марта в ответном матче в рамках полуфинала Кубка Италии «Наполи» на своем поле примет «Интер». Команда Дженнаро Гаттузо в первой игре на «Сан-Сиро» переиграла с минимальным счетом соперника — 1:0 — и теперь находится в выгодном положении. «Наполи» достаточно сыграть вничью — и этого хватит для путевки в финал. Этот матч также покажет телеканал «Türkmenistan Sport» в 00:40 по ашхабадскому времени.

 

Дата Чемпионат Матч Время
1 04.03.2020 Шотландский Премьершип «Хиберниан» — «Хартс» 00:40
2 05.03.2020 Кубок Италии «Ювентус» — «Милан» 00:40
3 06.03.2020 Кубок Италии «Наполи» — «Интер» 00:40
4 07.03.2020 Французская Лига 1 «Марсель» — «Амьен» 00:55
5  06.03.2020 Чемпионшип Английской футбольной лиги «Бристоль Сити» — «Фулхэм» 17:25
6 07.03.2020 Ла Лига «Атлетико Мадрид» — «Севилья» 19:55
7 07.03.2020 Ла Лига «Барселона» — «Реал Сосьедад» 22:25
8 08.03.2020 Ла Лига «Хетафе» — «Сельта» 00:55
9  08.03.2020 Серия A «Фиорентина» — «Брешия» 16:25
10 08.03.2020 Немецкая футбольная Бундеслига «Бавария» — «Аугсбург» 19:25
11  08.03.2020 Серия A «Болонья» — «Ювентус» 21:55