«Türkmenistan Sport» покажет полуфинальные матчи Кубка Италии
Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Англии, Германии, Шотландии, Франции, Италии, Испании, таких как «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Интер», «Милан», «Ювентус» и других. Об этом сообщает tff.com.tm
5 марта в 00:40 по ашхабадскому времени в прямом эфире будет показан ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан». Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1).
6 марта в ответном матче в рамках полуфинала Кубка Италии «Наполи» на своем поле примет «Интер». Команда Дженнаро Гаттузо в первой игре на «Сан-Сиро» переиграла с минимальным счетом соперника — 1:0 — и теперь находится в выгодном положении. «Наполи» достаточно сыграть вничью — и этого хватит для путевки в финал. Этот матч также покажет телеканал «Türkmenistan Sport» в 00:40 по ашхабадскому времени.
|№
|Дата
|Чемпионат
|Матч
|Время
|1
|04.03.2020
|Шотландский Премьершип
|«Хиберниан» — «Хартс»
|00:40
|2
|05.03.2020
|Кубок Италии
|«Ювентус» — «Милан»
|00:40
|3
|06.03.2020
|Кубок Италии
|«Наполи» — «Интер»
|00:40
|4
|07.03.2020
|Французская Лига 1
|«Марсель» — «Амьен»
|00:55
|5
|06.03.2020
|Чемпионшип Английской футбольной лиги
|«Бристоль Сити» — «Фулхэм»
|17:25
|6
|07.03.2020
|Ла Лига
|«Атлетико Мадрид» — «Севилья»
|19:55
|7
|07.03.2020
|Ла Лига
|«Барселона» — «Реал Сосьедад»
|22:25
|8
|08.03.2020
|Ла Лига
|«Хетафе» — «Сельта»
|00:55
|9
|08.03.2020
|Серия A
|«Фиорентина» — «Брешия»
|16:25
|10
|08.03.2020
|Немецкая футбольная Бундеслига
|«Бавария» — «Аугсбург»
|19:25
|11
|08.03.2020
|Серия A
|«Болонья» — «Ювентус»
|21:55