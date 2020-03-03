Рекомендации ВОЗ по профилактике острых респираторных вирусных инфекций

Принимая во внимание напряженную эпидемиологическую обстановку в мире, Туркменистан проводит комплексную работу по предотвращению возможного проникновения опасных заболеваний на территорию страны. Об этом сообщает Turkmenistan.gov.tm.

В средствах массовой информации развернута разъяснительная кампания, нацеленная на профилактику сезонных острых респираторных инфекционных заболеваний, публикуются соответствующие рекомендации, семейными врачами проводится вакцинация населения от ОРЗ, активизированы пропагандистские мероприятия среди студентов, школьников, а также детей, посещающих детские сады, и их родителей.

В медицинских учреждениях организовываются тематические учебно-практические семинары. Главное аптечное управление и производственное объединение «Lukmançylyk enjamlary» полностью снабдило необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения медицинские учреждения.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана для дальнейшей защиты и укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия страны и сохранения здоровья граждан рекомендует на период опасного сезона воздержаться от выезда за рубеж с туристической и другими целями.

Советы Всемирной организации здравоохранения по профилактике сезонных острых респираторных инфекционных заболеваний:

  1. Соблюдайте правила безопасности пищевых продуктов. Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи;
  2. Подвергайте мясо и яйца тщательной термической обработке до полной готовности;
  3. Мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса и обращением с готовой пищей;
    4. Защитите окружающих от инфекции. Избегайте близких контактов с людьми, если вы кашляете или если у вас высокая температура. Не плюйте на землю в общественных местах;
    5. При высокой температуре, кашле и затруднённости дыхания как можно скорее обратитесь за медицинской помощью;
  4. Если до этого вы совершали какие-либо поездки, расскажите об этом врачу;
  5. Мойте руки. Когда руки очень загрязнены, мойте их с мылом под проточной водой;
  6. Когда руки не очень загрязнены, на них возможно большое количество невидимых глазу возбудителей заболевания, поэтому протирайте руки антисептическими средствами или мойте руки с мылом и водой;
  7. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтём или салфеткой. После этого сразу же выбросьте салфетку и вымойте руки;
  8. Избегайте близких контактов с людьми, которые имеют признаки высокой температуры или кашляют;
  9. Избегайте незащищённого контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными животными.