Рекомендации ВОЗ по профилактике острых респираторных вирусных инфекций

Принимая во внимание напряженную эпидемиологическую обстановку в мире, Туркменистан проводит комплексную работу по предотвращению возможного проникновения опасных заболеваний на территорию страны. Об этом сообщает Turkmenistan.gov.tm.

В средствах массовой информации развернута разъяснительная кампания, нацеленная на профилактику сезонных острых респираторных инфекционных заболеваний, публикуются соответствующие рекомендации, семейными врачами проводится вакцинация населения от ОРЗ, активизированы пропагандистские мероприятия среди студентов, школьников, а также детей, посещающих детские сады, и их родителей.

В медицинских учреждениях организовываются тематические учебно-практические семинары. Главное аптечное управление и производственное объединение «Lukmançylyk enjamlary» полностью снабдило необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения медицинские учреждения.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана для дальнейшей защиты и укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия страны и сохранения здоровья граждан рекомендует на период опасного сезона воздержаться от выезда за рубеж с туристической и другими целями.

Советы Всемирной организации здравоохранения по профилактике сезонных острых респираторных инфекционных заболеваний: