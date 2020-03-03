К 25-летию нейтралитета Туркменистана введут в строй 84 объектов различного назначения

К 25-летию нейтралитета Туркменистана намечено открытие 84 объектов различного назначения во всех уголках страны. Об этом 2 марта в ходе состоявшегося рабочего видеосовещания сообщил вице-премьер Шамухаммет Дурдылыев.

В Ашхабаде будут введены в строй 27 объектов. Среди них – две школы на 1320 мест, детский сад на 320 мест, три центра здоровья, шесть жилых комплексов, рассчитанных в целом на 2 тысячи семей, Ашхабадское предприятие художественного ковроделия, предприятие по выпуску различной декоративной продукции из железа годовой мощностью 300 тонн, а также 13 других объектов.

В Ахалском велаяте к 25-летию нейтралитета страны предусматривается сдать в эксплуатацию 16 крупных объектах производственного и социально-культурного назначения. В этом перечне – 5 школ на 4 тысячи 240 мест в целом, детский сад на 320 мест, госпиталь и санаторий на 200 мест каждый, а также восемь производственных объектов. В их числе: предприятие художественного ковроделия, водоочистное сооружение мощностью 30 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, животноводческий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тонн мясной продукции в год, птицеводческий комплекс годовой мощностью 720 тонн куриного мяса, фабрика по производству 80 тонн пряжи в год, предприятие по выпуску железобетонной продукции и другие.

В Балканском велаяте в честь 25-летия нейтралитета намечено сдать в эксплуатацию пять объектов различного назначения. В их числе – мечеть на 3 тысячи мест, больница на 50 мест, дом здоровья, теплица по выращиванию овощной и плодовой продукции, предприятие по выпуску 5 тысяч тонн строительных смесей и другие объекты.

В Дашогузском веляте осуществляется строительство тринадцати крупных объектов производственного и социально-культурного назначения, ввод в эксплуатацию которых будет приурочен к 25-й годовщине нейтралитета Туркменистана. В их числе – предприятие художественного ковроделия, животноводческий комплекс, средняя школа на 600 мест, детский сад на 240 мест, 9 жилых комплексов.

В Лебапском велаяте по случаю знаменательной даты в регионе планируется сдать в эксплуатацию 11 крупных объектов и сооружений производственного и социально-культурного назначения. В их числе – школа на 600 мест, 6 жилых комплексов на 232 семьи, предприятие художественного ковроделия, газокомпрессорная установка на газовом месторождении «Малай» годовой мощностью 30 миллиардов кубометров, предприятие по выпуску окон и дверей из алюминия, а также предприятие по производству декоративных керамических и других изделий.

В Марыйском велаяте планируется сдать в эксплуатацию 12 объектов: две школы в целом на 820 мест, 2 дома здоровья, 4 объекта производственного назначения – предприятие художественного ковроделия, животноводческий комплекс по производству 500 тонн молока и 100 тонн мяса в год, теплицу, рассчитанную на получение 1200 тонн овощебахчевой продукции в год, завод годовой мощностью 3 тысячи тонн углерода. Вместе с тем, намечено ввести в строй 4 жилых дома.