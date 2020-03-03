В Туркменистане подведены итоги конкурса «Женщина года»

В здании Центра общественных организаций Туркменистана 2 марта прошёл заключительный тур конкурса «Женщина года-2020». Мероприятие, посвящённое к Международному женскому дню организовано Центральным советом Союза женщин страны. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Как отмечается в сообщении, на торжественную церемонию приглашены 42 победительницы велаятских (областных) туров, известные женщины Туркменистана, активистки женских организаций, представляющие все отрасли.

Отбор проводился по семи номинациям. Представительное жюри в торжественной обстановке назвало имена женщин, ставших призёрами конкурса «Женщина года», ими стали:

— в номинации «За высокие профессиональные способности» — Перзана Бабаева, заведующая организационным отделом хякимлика (администрации) этрапа Серахс Ахалского велаята);

— в номинации «За сохранение искусства национального художественного рукоделия» — Айнагозель Сувханова, ковровщица Сакарчагинского коврового предприятия Марыйского велаята;

— в номинации «За распространение духовных ценностей и национального культурного наследия» — Дурджемал Чанлыева, старший преподаватель Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой;

— в номинации «За достижения в воспитании детей» — Бахаргуль Языева, врач Центра охраны здоровья матери и ребёнка Дашогузского велаята;

— в номинации «За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе» — Арзыгуль Маммедова, военнослужащая

— в номинации «За вклад в развитие села» — Шабиби Гокиева, арендатор дайханского объединения Турнувар этрапа Сердар Балканского велаята

— в номинации «За успехи в предпринимательстве» — Гурбанджемал Аннагылыджова, индивидуальный предприниматель из Марыйского велаята.

Отметим, что конкурс «Женщина года» проводится в течение многих лет, и с каждым годом становится всё более популярным. Поучаствовать в нём может практически каждая женщина. Конкурс «Женщина года» — это масштабный социальный проект, направленный на поддержку государственной политики президента Гурбангулы Бердымухамедова, целью которой является повышение социального статуса и общественной активности женщины в современном туркменском обществе, развитие её духовнонравственного, творческого и профессионального потенциала.