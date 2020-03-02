Футболисты из Туркменистана Ата Гельдыев и Рахат Джапаров продолжат карьеру в чемпионате Кыргызстана

Защитник «Шагадама» Ата Гельдыев и вратарь «Копетдага» Рахат Джапаров продолжат карьеру в кыргызском клубе «Абдыш-Ата» из Канта. Об этом сообщает сайт «Sport.kg».

«Абдыш-Ата» — кыргызский футбольный клуб, представляющий Кант. Был основан в 1992 году, с сезона-2003 беспрерывно выступает в чемпионате Кыргызстана. В прошлом сезоне Кыргызской Премьер Лиги «Абдыш-Ата» из Канта заняла пятое место из восьми команд, участвовавших в турнире.

30-летний Ата Гельдыев уже играл в Кыргызстане за «Алай» (2018), по итогам сезона стал серебряным призёром чемпионата Кыргызстана. В начале 2018 года играл за «Персеру» (Серуи) в чемпионате Индонезии. Он имеет опыт выступлений за ряд туркменских клубов, среди которых есть МТТУ, «Ашхабад», «Ахал» и «Шагадам». За национальную сборную Туркменистана официальных матчей не проводил.

24-летний голкипер Рахат Джапаров последние годы выступал за ашхабадский «Копетдаг». Он – участник Кубка Содружества-2015 среди молодёжных сборных (до 21 года). Вратарь с 2019 года регулярно вызывается в национальную сборную Туркменистана, но официальных игр он еще не проводил.