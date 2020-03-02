Туркменский футболист Дидар Дурдыев может перейти в узбекский «Машал»

Нападающий сборной Туркменистана Дидар Дурдыев может перейти в узбекский «Машал», сообщает сайт «Sports.uz».

Лучший бомбардир чемпионата Туркменистана рассматривается селекционным отделом «Машала» в качестве вероятного усиления дебютанта Суперлиги Узбекистана-2020. Трансферное окно в Узбекистане продлится до 7 марта. Клуб имеет возможность заявить нового игрока до этого времени.

Ранее, 26-летний Дидар Дурдыев был на просмотре в казахстанском «Актобе» и в узбекском «Навбахоре».

«Машал» — футбольный клуб из города Мубарек Кашкадарьинской области Узбекистана. Клуб Основан в 1982 году, серебряный и бронзовый призер Высшей лиги Узбекистана. В 2018 году команда покинула Суперлигу. В прошлом сезоне мубарекцы выиграли Pro-Лигу и завоевали право вернуться в топ-дивизион. В 2011–2013 за эту команду выступал защитник сборной Туркменистана Алик Хайдаров.