Делегация туркменских вузов посетила Францию

Делегация в составе преподавателей Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана приняла участие в работе семинара на тему «Управление кризисом и риском в инженерии транспортного сервиса» (CRENG), который состоялся в городе Валансьен (Франция) на базе и при поддержке Политехнического университета О-де-Франс. Об этом 2 марта сообщает издание «Нейтральный туркменистан» .

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», семинар стал завершающим учебным мероприятием, организованным в рамках данной проектной инициативы, являющейся важной частью Программы Евросоюза «Erasmus+». За несколько дней его работы преподаватели туркменских вузов были ознакомлены с рядом новых дисциплин, которые планируется включить в учебную программу высших учебных заведений, объединённых данной проектной инициативой. Одним из других её результатов станет учебник, который разрабатывается участниками консорциума в составе коллег из Украины, Туркменистана и Азербайджана.

Место проведения семинара – Политехнический университет О-де-Франс – было выбрано не случайно. Он входит в группу европейских партнёров данного проекта наряду с Технологическим университетом Варшавы, Техническим университетом Берлина и «ЕСМ Космические технологии GmbH». (ECM Enterprise content management) – это система управления цифровым (или корпоративным контентом). В составе консорциума также представители министерств образования странпартнёров. В число ближайших задач всех участников проекта входит разработка учебных – плана, программ по ряду дисциплин и других целевых методических материалов.