Биржа Туркменистана провела валютные торги на сумму с выше $1млн.

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 49 сделок. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

За иностранную валюту были реализованы пряжа и ткань хлопчатобумажные, бесцветное листовое стекло. Страны-покупатели: Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Пакистан, Азербайджан, Узбекистан. Общая сумма сделок превысила 1 миллион 266 тысяч долларов США.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Китая и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 4 миллионов 528 тысяч манатов.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz») и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов манатов.