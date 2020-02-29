ГК «Туркменнебит» за январь получил 2 310 тонн нефти

Государственный концерн «Туркменнебит» внисит весомый вклад в экономическое развитие Туркменистана нашей страны вносит. В результате за январь 2020 года объем дополнительно добытого «черного золота» по концерну составил 2310 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Нефтегазового комплекса Туркменистана.

Данных успехов специалисты управления «Туркменнебитгеофизика» ГК «Туркменнебит» добились за счет применения новых технологий и оборудования в производстве. За январь этого года освоенная сумма выполненных работ составила 6 млн. 654 тыс. манат, дополнительно освоенная сумма выполнения работ — 1 млн. 349 тыс. манат.

В Балканском велаяте действуют оснащенные передовым оборудованием современные лаборатории, квалифицированные специалисты которых проводят исследования для получения полной и точной информации о строении и свойствах пластов.

В настоящее время специалисты управления ведут целенаправленную работу по поиску, исследованию и освоению месторождений на Западе Туркменистана.

Добавим, что с целью увеличения добычи объема «черного золота», промышленного освоения нефтегазовых скважин внедрены многие технологии и методы разведки недр, проходки скважин, добычи.