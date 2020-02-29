Арсланмурад Аманов выбрал игровой номер в АГМК

Туркменский полузащитник Арсланмурад Аманов выбрал игровой номер в алмалыкском клубе АГМК. Экс-игрок ташкентского «Локомотива» команде будет выступать в команде под 77-м номером. Об этом сообщает сайт «championat.asia».

Напомним, в конце января, Арсланмурад Аманов подписал однолетний контракт с АГМК. 29-летний туркменский футболист вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2015 по 2016 год.

Сегодня, футбольный клуб АГМК начнет новый сезон Суперлиги Узбекистана в Алмалыке, матчем против бекабадского «Металлурга».