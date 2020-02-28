Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов совершит визит в Катар

Президент Туркменистана подписал Распоряжение, в соответствии с которым заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов 29 февраля 2020 года командирован в город Доха (Государство Катар) для обсуждения аспектов развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщает Tdh.gov.tm

Касаясь темы туркмено-катарских отношений на состоявшемся 27 февраля заседании Правительства, глава государства с удовлетворением констатировал их традиционно дружественный, поступательный характер. При этом было отмечено наличие солидного потенциала для расширения продуктивного межгосударственного взаимодействия на долгосрочной основе, конкретизации приоритетных направлений сотрудничества в контексте современных реалий.

Туркменский лидер передал Эмиру Катара приглашение принять участие в праздничных торжествах по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана, отмечаемого на международном уровне.