Изменение структуры парламента Туркменистана – важный этап Конституционной реформы

Инициатива Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о создании двухпалатного законодательного органа, выдвинутая на очередном заседании Халк Маслахаты Туркменистана, получила единодушную поддержку участников общенационального форума.

Народные избранники подчеркнули, что изменение структуры парламента и превращение его в законодательный представительный орган государства, в связи с этим изменение и совершенствование некоторых положений Конституции являются неотъемлемой частью процесса демократических преобразований, происходящих в стране и обществе, направленных на придание более динамичного характера социально-экономическому развитию, наилучшее отражение в законотворческой деятельности коренных интересов туркменского народа в целом.

В контексте задач по обеспечению условий для дальнейшей демократизации общественной и государственной жизни соответствующим документом была создана Конституционная комиссия и утверждён её состав. За прошедший период проведено несколько заседаний.

На данном этапе в Туркменистане инициированы прогрессивные, новаторски осмысленные подходы к решению приоритетных политических, международных и социально-экономических вопросов, совершенствование деятельности органов высшей государственной власти, принятие более эффективных мер при определении роли Халк Маслахаты и Меджлиса обозначены как важнейшие требования современности.

После анализа и обобщения поступивших предложений, в качестве представительного органа законотворческой власти определён Национальный Парламент, состоящий из двух палат, и проведена работа по изложению в надлежащем порядке их правового статуса и полномочий.

О своевременности базирующихся на демократических принципах инициатив лидера нации по совершенствованию законодательной системы наглядно свидетельствуют сравнительно-правовой анализ деятельности парламентов других государств, обобщение предложений, поступающих от наших граждан, проживающих в различных регионах страны и работающих по разным специальностям, проводимые совместно с депутатами Меджлиса встречи и беседы с населением и обмен мнениями.

Предъявляемые к членам Халк Маслахаты и депутатам Меджлиса требования приведены в полное соответствие с основополагающими нормами международного права.

Всего же, предлагается внести изменения в 25 соответствующих статей Конституции Туркменистана, убрать одну и добавить 3 новые статьи.

При этом чётко прописаны конституционно-правовые основы перехода законодательного органа страны на двухпалатную систему, то есть обязанности и полномочия палат, внесены положения, предусматривающие их совместную работу на принципах справедливости, открытости, гласности. В целом, всё это создаст благоприятные условия для обеспечения интересов населения, исполнения законов, повысятся требования к качеству принимаемых законодательных актов.

Переход на двухпалатную законодательную систему, совершенствование правового статуса Халк Маслахаты имеют важное значение для дальнейшего укрепления демократических, правовых и светских основ государства и гражданского общества, претворения в жизнь социально-ориентированного политического курса, основной принцип которого «Государство – для человека!».