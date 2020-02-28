Женщины Туркменистана получат денежные подарки в честь 8 марта от имени главы государства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 27 февраля подписал Распоряжение о вручении в Туркменистане представительницам прекрасного пола денежных подарков в размере 60 манат по случаю Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— От имени главы государства денежные подарки будут вручены женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, — говорится в сообщении.

Кроме того, подарка от Президента удостоятся женщины, получающие пенсии и государственные пособия, и те, кто учится в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, а также слушательницы курсов Академии госслужбы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений.

Денежные подарки в честь 8 марта предписано вручить в торжественной обстановке с 1-го по 6-е марта.

Отметим, что денежные подарки женщинам в Туркменистане от имени главы государства вручаются традиционно на протяжении нескольких лет. С прошлого года размер этих подарков увеличился на 20 манат.