В Мары введут в эксплуатацию новую школу ГК «Туркменгаз»

В Мары, по случаю празднования 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана будет введено в эксплуатацию новое здание нефтегазовой средней профессиональной школы Государственного концерна Türkmengaz. Об этом 27 февраля, в ходе проведенного заседания по цифровой видеосвязи, президенту Туркменистана доложил зампред кабмина Мыратгельди Мередов, передаёт интернет-издание «Туркменистан — сегодня».

По словам государственного деятеля, школа рассчитана на подготовку 1,9 тыс. специалистов. Только для обучения по профильным специальностям и цифровым технологиям ежегодно учебное заведение примет 700 молодых людей.

Заслушав отчёт, Бердымухамедов дал соответствующее распоряжение чиновнику относительно открытия нового здания школы, и организации учебного процесса в учебном заведении.

По завершении, туркменский лидер подписал соответствующие документы, направленные на укрепление материально-технической базы ТЭК.

Добавим, в настоящее время действующая Марыйская средне-специальная школа нефти и газа также проводит курсы по повышению квалификации и профподготовке по различным направлениям. Учебное направление охватывает все виды деятельности, связанные с поиском месторождений и добычей нефти и газа, с производством и эксплуатацией оборудования на буровых скважинах и нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), с аналитикой и управлением в этом сегменте рынка.