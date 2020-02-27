Туркменистан и Афганистан провели совместный бизнес-форум

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 27 февраля прошёл туркмено-афганский бизнес-форум. Для участия в мероприятии в туркменскую столицу прибыла делегация из представителей государственных учреждений и деловых кругов Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В форуме приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, включая Союз промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленную палату. Среди участников представительной делегации Афганистана, специалисты торгово-экономического блока страны, частные предприниматели.

На семинаре затронуты вопросы торгово-экономического характера. Также рассмотрены возможности увеличения ассортимента импорта и экспорта между двумя странами, расширение инвестиций, упрощение торговых процедур, а также установление прямых контактов между деловыми кругами.

Стороны выразили намерение касательно активизации торговых связей в сфере энергетики, транспорта и логистики, коммуникаций и промышленности. Состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в нефтегазовой и строительной отраслях. Участники договорились продолжать регулярные переговоры в данной связи.

Говоря о социально-экономическом развитии Афганистана, участники отметили значимую роль инициатив гуманитарного характера, претворяемых в жизнь под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.