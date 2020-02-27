Сингапурская компания Yug-Neftegaz Private Limited наращивает инвестиции в ТЭК Туркменистана

В 2020 году сингапурская компания Yug-Neftegaz Private Limited планирует инвестировать в Туркменистан $70 млн. Инвестиции будут вложены в проект по контракту с государственным концерном Turkmennebit. Об этом сообщает пресс-служба концерна Turkmennebit.

Отметим, об этом было сказано в рамках международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2020», которая прошла с 24 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ).

Напомним, контракт между сингапурской компанией и Turkmennebit был подписан ещё в 2008 году на выполнение сервисных работ по капитальному ремонту скважин на западе Туркменистана.

За это время подрядчик произвёл капитальный ремонт более 1500 скважин. Инвестиции компании в проект достигли $369 млн. В результате работ добыча дополнительной нефти по этим скважинам составила более 2,5 млн тонн.

Добавим, согласно подписанному контракту в текущем году запланированы работы на 80 нефтяных скважинах, по которым ожидается получение более 105,3 тыс. тонн нефти. Дополнительно будет пробурено ещё 6 новых скважин, которые по прогнозам экспертов дадут более 54,5 тыс. тонн нефти.