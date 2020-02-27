В Женеве организован круглый стол на тему «Транспортно-коммуникационный потенциал региона Каспийского моря: Азербайджан и Туркменистан — кратчайший путь».

В отделении ООН в городе Женева (Швейцария) 26 февраля в рамках 82-ой сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), по инициативе Постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в Женеве, совместно с ЕЭК ООН и Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Женевском отделении ООН был организован круглый стол на тему «Транспортно-коммуникационный потенциал региона Каспийского моря: Азербайджан и Туркменистан — кратчайший путь». Об этом сообщает Mfa.gov.

Основными докладчиками выступили г-жа О. Альгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН; г-н Умберто де Претто, Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта; г-н Тадеуш Жозда, Председатель комитета ОСЖД; г-н И. Рунов, Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии (в качестве модератора); г-н Э. Вализадех, Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики; г-н Ху Чен, Постоянный представитель КНР при отделении ООН в Женеве; г-н Стефано Пачи, Заместитель начальника отдела международных связей Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии (из г.Брюссель) и ряд глав миссий стран на уровне послов (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и представители других МО).

Одна из целей мероприятия — презентация транспортных возможностей Туркменистана, инфраструктурной политики и достижений государства под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в контексте развития международного сотрудничества между странами, видение о дальнейших перспективах транспортных маршрутов и мнениями по основным аспектам, затронутых в резолюции ГА ООН A/RES/72/212 «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения Целей в области устойчивого развития».

В ходе встречи туркменская сторона сообщила о праздновании в этом году 25-летия статуса постоянного Нейтралитета Туркменистана и подчеркнута особая значимость нейтралитета Туркменистана, признанного на региональном и мировом уровне, который является прочной основой внешней политики Туркменистана.

По завершению круглого стола Постпредство Туркменистана организовало фотовыставку, включающую достижения страны в сфере транспорта (ж/д, авто/т, авиа и морского сообщения) за 25 лет приобретения статуса постоянного Нейтралитета Туркменистана.