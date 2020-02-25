SOCAR принимает участие в международном роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана» в Дубае

Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) принимает участие в открывшемся сегодня в Дубае (ОАЭ) международном роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана», сообщает ИА «Report».

Согласно информации, SOCAR выступает одним из спонсоров мероприятия, где обсуждаются тенденции в нефтегазовой сфере. Азербайджанскую компанию представляет вице-президент по инвестициям и маркетингу Аднан Ахмедзаде.

В ходе этого крупного нефтегазового бизнес-форума иностранные компании получат возможность обсудить с руководством национальных нефтегазовых компаний Туркменистана интересующие вопросы и возможности для сотрудничества и инвестиций. Двухдневное мероприятие организовано Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменгеология» в партнёрстве с компанией «Туркмен Форум».