В Дубае стартовало нефтегазовое роуд-шоу Туркменистана

Сегодня в Дубае, в фешенебельном отеле «Hyatt Regency Dubai Creek Heights» стартовало роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана-2020», организованное Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменгеология» в партнёрстве с компанией «Туркмен Форум».

В рамках проведения роуд-шоу — Международная конференция «ТАПИ — газопровод мира и сотрудничества» и форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, посвящённые 25-летию постоянного нейтралитета страны.

Мероприятие объединило участников более чем из сорока стран: представители более 100 крупнейших нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, финансовых структур, научно-исследовательских институтов, эксперты.

Туркменская делегация, которую возглавляет Ягшигельды Какаев -советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам, представлена членом правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбаровым, руководителями и специалистами Государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Государственной корпорации «Туркменгеология», Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Ягшигельды Какаев, открывая Международную конференцию, подчеркнул значение инициатив Президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленных на формирование глобальной архитектуры энергетической безопасности, объединение усилий мирового сообщества в решении вопросов, актуальных для всего человечества.

Также он подробней осветил реализацию масштабных проектов, в числе которых и строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), призванного придать мощный импульс социально-экономическому развитию региона, содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Для участников форума был продемонстрирован видеофильм о достижениях нефтегазовой отрасли, опыте сотрудничества с иностранными компаниями.

Доклады, прозвучавшие в ходе первого пленарного заседания «ТАПИ-газопровод мира и сотрудничества» вызвали у представителей нефтегазовых деловых кругов особый интерес.

Далее прошли сессии «Развитие газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана. Индустриализация-основной фактор диверсификации экономики», «Освоение туркменского шельфа Каспийского моря и привлечение инвестиций».

В рамках форума также состоялся круглый стол с участием руководства нефтегазового комплекса Туркменистана и заинтересованных иностранных компаний, во время которого обсуждались вопросы, касающиеся перспектив и стратегических направлений взаимодействия в ведущей отрасли туркменской экономики.

В рамках завтрашних мероприятий запланированы третья и четвертая сессии — «Увеличение продуктивности нефтегазовых месторождений и новые механизмы сотрудничества по инвестиционным проектам», «Глубокая переработка углеводородов и маркетинг — взгляд в будущее».

Встречи руководителей структурных подразделений отечественного ТЭК с их потенциальными партнёрами продолжат программу форума. На них запланировано обсуждение ряда конкретных предложений по новым совместным проектам в различных секторах нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба Нефтегазового комплекса Туркменистана.