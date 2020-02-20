В ФРГ приступил к работе новый посол Туркменистана

Во дворце «Бельвю» в резиденции Федерального Президента Германии 19 февраля прошла церемония вручения верительных грамот Посла Б.Реджепова Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В рамках церемонии вручения грамот состоялась также встреча Посла с Федеральным Президентом, в ходе которой Посол передал Федеральному Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Федеральный Президент, выразив признательность за теплые слова от имени Президента Туркменистана, и попросил, в свою очередь, передать Президенту Туркменистана самые теплые и дружественные слова приветствия, а народу Туркменистана адресовал свои наилучшие пожелания мира и процветания.